Reggina, i fumogeni col Brescia costano cari: scatta la multa

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti e trenta secondi”. È quanto si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, che infligge 2 mila euro di multa alla Reggina.

I motivi sono i fumogeni accesi all’inizio del match dagli ultras amaranto: uno spettacolo bellissimo, in Curva Sud, costato però l’ammenda alla società. Non solo la multa, però: c’è anche lo stop per un turno a Pierozzi, espulso nel finale del match di venerdì sera contro il Brescia. Salterà il Frosinone l’1 maggio.