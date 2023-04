Ex Reggina, disavventura per Franco Iacopino: ladri gli svaligiano casa

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Brutta disavventura per l’ex dirigente della Reggina Franco Iacopino. Dei ladri, infatti, si sono introdotti in casa propria, nella sua abitazione a Reggio Calabria, rubando anche cimeli storici. Lo conferma il Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, che esprime solidarietà alla storica bandiera amaranto. “Desidero esprimere, a nome dell’intera comunità sportiva calabrese, la mia vicinanza e solidarietà a Franco Iacopino per il furto subito”, scrive Condipodero.

“Da sempre distintosi per competenza e professionalità – si legge ancora – a Franco sono stati trafugati anche tantissimi cimeli storici, medaglie, riconoscimenti nazionali ed internazionali, testimonianza di una vita dedicata allo sport. Quelle coppe, quelle targhe, quelle medaglie per chi non vive lo sport possono rappresentare del “semplice” metallo prezioso ma, ogni sportivo sa, che il valore va ben oltre, rappresentando lo stimolo principale a fare ancora di più e meglio. Non possiamo che rimanere disorientati di fronte alla malvagità di alcuni personaggi che agiscono con premeditazione e senza alcun rispetto per la vita e i sentimenti altrui. Restituite a Franco, ciò che è di Franco”, conclude.