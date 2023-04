La Reggina si congratula con Gravina, nuovo Vicepresidente Uefa

StrettoWeb

“Felice Saladini, Marcello Cardona e tutta la Reggina si congratulano con il Presidente della FIGC Gabriele Gravina per il suo nuovo, importantissimo incarico di Vice Presidente della UEFA, certi che saprà portare anche in Europa competenza, capacità e attenzione per il calcio”. Con questa nota il club amaranto, con patron e Presidente in primis, si congratula con il Presidente Figc per la nuova nomina.