Reggina, comunicato ufficiale dopo il secondo deferimento: la nota del club

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La Reggina ha ricevuto il prevedibile secondo atto di deferimento relativo alle scadenze dello scorso 16 marzo. Siamo certi di dimostrare la correttezza del percorso intrapreso. Continuiamo a operare nel rispetto delle regole per garantire la solidità della società e la trasparenza dello sport”. Così la Reggina in una nota ufficiale dopo il secondo deferimento ricevuto. Il club amaranto, così come accaduto per il primo, si dice sicuro di aver agito in piena trasparenza e legalità, e per questo continuerà a difendersi nelle sedi opportune.

Ieri ha presentato il ricorso in Appello e attende la sentenza di secondo grado per il primo deferimento. Per quest’ultimo, invece, si resta in attesa dell’eventuale penalizzazione; da lì si agirà di conseguenza.