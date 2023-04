Ex Reggina, soddisfazioni per Castiglia: 4 ragazzi della sua Academy invitati a uno stage del Pescara

StrettoWeb

Continua l’ottimo lavoro della Academy Ivan Castiglia, la scuola calcio dell’ex calciatore della Reggina Ivan Castiglia. Quattro ragazzi sono stati invitati dal Pescara (club che attualmente milita in serie C) ad uno stage di allenamenti nel prossimo mese di maggio per essere valutati dai loro responsabili. Faranno parte dello stage due classe 2010, Verduci Andrea e Nicoló Christian Pio, e due classe 2011, Mirisciotti Antonio e Tidula Denis Andrei.

Sarà uno stage di pregevole importanza per i ragazzi dell’Academy che avvalora il lavoro meticoloso e competente che sta portando avanti Ivan Castiglia insieme al suo staff, ma l’academy tiene a sottolineare che l’obiettivo primario della stessa è la crescita dei piccoli atleti non solo dal punto di vista sportivo ma soprattutto, vista la giovane età, dal punto di vista umano.