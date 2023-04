Reggina, Camporese: “non eravamo fenomeni prima, non siamo brocchi adesso”

StrettoWeb

“Non eravamo fenomeni prima non siamo brocchi adesso, momento difficile ma ne usciremo attraverso il lavoro e l’applicazione. Forza Reggina“. Questo l’intervento sui social di Michele Camporese, difensore amaranto, dopo la sconfitta contro il Genoa. Il centrale ex Cosenza ha guidato la nuova retroguardia a 3 di mister Inzaghi e, dopo il passo in avanti della squadra quantomeno sul piano di impegno e prestazione, ha voluto lanciare questo messaggio incoraggiante in vista del rush finale.