Reggina-Brescia, le quote del match: prevale “l’1”, altissimo il “2”

Reggina e Brescia si affrontano nell’anticipo della 34ª giornata di Serie B. In palio, punti pesantissimi per le ambizioni di entrambe le squadre, con soli cinque turni ancora da giocare: gli amaranto di mister Inzaghi vogliono consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre la formazione allenata da Gastaldello deve cercare di uscire dalla zona retrocessione.

Secondo i betting analyst di Newgioco e 888sport, sono i padroni di casa ad essere favoriti per la vittoria finale, con “l’1” che oscilla tra 1,95 e 1,96; la quota del pareggio va da 3,10 a 3,30, mentre il “2” si attesta a 4,20. Per quanto riguarda il numero di gol previsti, l’Under è avanti a 1,56, rispetto all’Over a 2,30, così come il No Goal, a 1,72, prevale nettamente sul Goal, valutato 2,02. Tra i risultati esatti, l’1-0 è quello ritenuto più probabile, a 5,80, seguito dall’1-1, a 6,55, e dallo 0-0, a 7,40; lo 0-1, infine, vale 9,65 la posta giocata.