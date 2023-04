Reggina-Brescia, al Granillo ci sarà… Emanuele Belardi | VIDEO

StrettoWeb

“Una città che mi ha cresciuto, una maglia che ho sempre sentito mia e dei tifosi che non ho mai dimenticato. Ci vediamo venerdì sera al Granillo per Reggina-Brescia, un abbraccio a tutti i reggini e tifosi amaranto”. Chi parla? Emanuele Belardi. L’indimenticato ex portiere amaranto, una delle bandiere della storia della Reggina, sarà l’ospite speciale della prossima partita interna, quella di domani sera contro il Brescia.

Prosegue dunque l’iniziativa della società, che per quasi tutte le gare interne di questa stagione ha deciso di invitare storici ex. Domani sarà la volta di Belardi. Di seguito il video con cui l’ex calciatore annuncia la sua presenza.