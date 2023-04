Reggina-Brescia, i convocati di Inzaghi e le possibili scelte: rientri importanti, assenza a sorpresa

StrettoWeb

Reggina-Brescia apre il turno del weekend di Serie B. Termina così la settimana di passione della società amaranto: dalle precisazioni di mister Inzaghi per il post Benevento, passando alla penalizzazione di 3 punti in classifica per le note vicende e finendo appunto per la gara di questa sera. Gara in cui Superpippo dovrà fare i conti con qualche assente e col dubbio modulo: conferma 3-5-2 o ritorno al 4-3-3?

Prima di passare alle scelte, però, un’occhiata ai convocati, diramati in tarda mattinata, al termine dell’ultimo allenamento. C’è Di Chiara, nonostante non si sia allenato in settimana in seguito alla botta a Benevento; rientrano Galabinov e soprattutto Ricci, fermo da tante settimane. Confermata l’assenza di Gagliolo e, a sorpresa, anche quella di Cicerelli, che non figura in lista. Di seguito l’elenco completo e in basso le possibili scelte di Inzaghi.

Reggina-Brescia, i convocati di Inzaghi

Portieri : Aglietti, Colombi, Contini.

: Aglietti, Colombi, Contini. Difensori : Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova. Centrocampisti : Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer. Attaccanti : Canotto, Galabinov, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Strelec.

: Canotto, Galabinov, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Strelec. Indisponibili: Cicerelli, Gagliolo, Obi.

Reggina-Brescia, le possibili scelte di Inzaghi

Ieri in conferenza l’allenatore ha precisato che gli ultimi risultati positivi, a detta sua, non sono legati al cambio di sistema di gioco, o perlomeno non soltanto. E, proprio per questo, non è escluso che si possa tornare al vecchio modo di giocare. E’ il suo dubbio principale, a qualche ora dal match. La certezza, però, è che in caso di conferma del 3-5-2 ci sarà per forza il centravanti, o Strelec o Gori. Niente coppia leggera, quindi (Menez-Rivas o Menez-Canotto, per intenderci).

Altra certezza pare essere la conferma di Loiacono, elogiato dal mister. Il capitano amaranto affiancherà Camporese e Cionek in caso di difesa a 3. A sinistra si candida Liotti, dal momento che Di Chiara non si è allenato per tutta la settimana. Crisetig e Majer si contendono il ruolo di play, con Hernani e Fabbian a completare la mediana. Davanti Menez-Strelec in caso di 3-5-2 oppure possibile attacco leggero in caso di ritorno al 4-3-3.