Reggina-Brescia, l’accoglienza al grande ex Emanuele Belardi | FOTO

Campano di nascita, reggino d’adozione. Emanuele Belardi è il grande ex di oggi al Granillo. Il portiere di Eboli è stato invitato dal club per Reggina-Brescia e, prima del fischio d’inizio, c’è stata la consueta premiazione con la maglia omaggio (consegnata da Taibi a Taibi, come in una sorta di passaggio da portiere a portiere) e il giro di campo, accolto come sempre alla grande da tutto lo stadio e in particolar modo dalla Curva Sud.

Brividi nell’annuncio dello speaker, con la voce registrata di Rocco Musolino nel corso di quello storico Milan-Reggina (primo anno di Serie A) in cui parò un rigore a Shevchenko. A corredo dell’articolo tutte le immagini.