Reggina, applauso beffa per Hernani: salterà il match col Venezia

Un applauso beffa, a quanto pare, gli costerà Reggina-Venezia. Il Giudice Sportivo ha ratificato la decisione dell’arbitro di ammonire Hernani ieri nel finale della sfida di Perugia. Il brasiliano era diffidato e dunque salterà il match di Pasquetta. Arrabbiato, il centrocampista, per un giallo che non era parso chiaro fin dall’inizio. Un’ammonizione inutile, anche per il peso in ottica futura.

A fine gara, in conferenza, mister Inzaghi ha spiegato perché: “ha applaudito Colombi e invece l’arbitro pensava applaudisse la Curva del Perugia, non possiamo perderlo per un saluto interpretato così, anche perché è un giocatore molto corretto”. Hernani dunque non ci sarà. Ha giocato due gare in tre giorni, rifiaterà. La speranza per il tecnico è che Majer possa essere recuperato, altrimenti ci sarà spazio per nuove soluzioni.