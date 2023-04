Referendum contro la guerra in Ucraina: raccolta firme anche a Reggio Calabria

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“E’ iniziata sabato 22 aprile in tutta Italia la raccolta firme per il Referendum contro la guerra. È il dettato dell’art. 11 della Costituzione ed è anche il nome del Comitato costituito da Enzo Pennetta per promuovere il Referendum contro la guerra e contro l’invio di armi ai Paesi coinvolti in conflitti”. Comincia così la nota di Ancora Italia Calabria relativamente alla raccolta firme, che sarà presente anche a Reggio, contro la guerra.

“La guerra in Ucraina – si legge ancora – è già costata all’Italia 5,5 miliardi di euro tra gennaio 2022 e febbraio 2023. Miliardi che potrebbero arrivare a 10 entro fine anno. Sono soldi che sarebbero potuti essere stanziati per lavoro, pensioni, case, ospedali, istruzione e trasporti. Larga parte del popolo italiano è contraria alla guerra ed all’invio di armi, ma la propaganda di TV, giornali e media mainstream spinge in senso contrario. Governo e Parlamento non recepiscono questo sentimento maggioritario del Popolo italiano a cui noi, invece, vogliamo dare voce”.

“Anche a Reggio Calabria saremo presenti con dei banchetti in piazza per la raccolta delle firme e contiamo sulla sensibilità e collaborazione della cittadinanza; le firme verranno raccolte anche nella segreteria del Comune di Palazzo S.Giorgio; è possibile anche firmare online collegandosi all’indirizzo: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=RIPUDIA_LA_GUERRA. Nei giorni venerdì 28 aprile e sabato 6 maggio vi aspettiamo a Piazza Camagna – Reggio Calabria- dalle ore 17:00 alle ore 19:30. Nei prossimi giorni sarà online la lista con tutti i banchetti d’Italia”.