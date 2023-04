La Real Metropolitana sbotta contro gli arbitri: “delusi e amareggiati, non so se farò ancora calcio”

StrettoWeb

La Real Metropolitana e tutte le sue componenti, a poche ore dal triplice fischio del match disputato contro Bianco, esprimono grande rammarico per quanto accaduto sul terreno di gioco. “Dobbiamo registrare a nostro sfavore episodi arbitrali che ci condannano, penalizzando una stagione fino ad ora giocata ad alti livelli”, si legge nella nota della neonata società reggina di Terza Categoria.

“Il riferimento è a quanto avvenuto nella sfida di ieri, arbitrato fino a pochi istanti dal triplice fischio in maniera discreta dal direttore di gara. Quanto accaduto nei minuti finali lascia l’amaro in bocca e molta rabbia alla società dell’area metropolitana, in particolare per la rete annullata a Postorino (in posizione regolarissima) e per il rigore concesso alla compagine avversaria nei minuti di recupero. In questa fase della stagione ed in particolar modo i punti persi ieri, penalizzano e condannano la Real Metropolitana al non raggiungimento dei play-off“.

“Sino ad ora abbiamo, con rispetto, accettato ogni decisione, rimanendo vicini ai giovani arbitri che settimanalmente svolgono la loro professione, ora è giusto rimarcare gli errori. Il club, i dirigenti, i calciatori e gli addetti ai lavori si chiedono come mai, in un match così importante, non sia stato designato un arbitro di maggiore esperienza“.

“Una partita tranquilla, corretta ed abbastanza rispettosa che fino a pochi minuti dalla fine il direttore di gara Pardeo aveva ben condotto e con personalità, ma a pochissimo dal termine è successo l’inverosimile”. Sono le parole di Califano. “Meritavamo assolutamente di portare i punti a casa, i nostri ragazzi hanno dato il massimo e abbiamo dominato per larghi tratti con un buon gioco, loro hanno difeso con grande ordine. Avevamo anche trovato il gol vittoria con Postorino nell’ultima parte di gara, ma ancora non ci capacitiamo del motivo per cui l’arbitro abbia deciso di annullare la marcatura oggettivamente regolare”.

“Pochi secondi dopo, al 93’, lo stesso direttore di gara ha assegnato un rigore molto dubbio al Bianco, che ha distrutto il nostro sogno playoff. Non so se continuerò a fare calcio, ma di certo siamo molto delusi ed amareggiati. Faccio un plauso al gruppo Real Metropolitana, giocatori e staff, ma credo sia giunta l’ora di istituire l’utilizzo degli assistenti di gara anche in prima categoria, non si può rimettere un campionato per un paio di decisioni deleterie. Siamo distrutti psicologicamente, meritavamo di giocarcela fino alla fine; eravamo stati più forti anche della malasorte. Farò le mie valutazioni“, conclude Califano, che minaccia anche di lasciare.