Raccolta differenziata a Milazzo: la sensibilizzazione inizia nelle scuole

Iniziare dai bambini per coinvolgere tutte le famiglie ed effettuare una buona raccolta differenziata dei rifiuti. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale che ha avviato ormai da alcune settimane attività informativa nelle scuole elementari e medie dei tre Istituti Comprensivi cittadini per far sì che, oltre a invitare i propri genitori a fare correttamente la raccolta differenziata, acquisiscano la consapevolezza che il rifiuto può diventare una risorsa e non un peso se lo smaltimento avviene rispettando i criteri. Ad incontrare le varie classi è il sindaco Pippo Midili il quale, in maniera diversa, a seconda dell’età degli alunni, spiega come smaltire la plastica, la carta e l’umido, fornendo chiarimenti su alcune tipologie di rifiuto che magari provoca dubbi sulle modalità di smaltimento anche agli adulti.

Una iniziativa che è stata apprezzata non solo dai dirigenti scolastici ma anche dai bambini che hanno manifestato tanto interesse, dimostrando anzi a volte di essere preparati sull’argomento e piacevolmente partecipi alla discussione su un progetto, quello di tenere pulito e rispettare l’ambiente, che – ha detto il sindaco – “ci vede tutti coinvolti e ci permetterà di far trovare un mondo migliore alle generazioni future, ai vostri figli”.

“Ringrazio i Dirigenti Scolastici che hanno partecipato all’incontro preparatorio dell’iniziativa e che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa – ha aggiunto Midili -. Ritengo che, per educare gli adulti a una corretta differenziata, si debba partire proprio dai nostri bambini. La formazione nelle scuole è il primo passo per la riuscita di qualsiasi progetto di educazione ambientale. Si tratta di regole semplici che, se osservate, possono garantire il rispetto dell’ambiente e migliorare la qualità della vita di tutti”.