Quando l’amore diventa ossessione: 35enne di Paola condannato per stalking

StrettoWeb

La vicenda ha luogo nell’agosto del 2021 ma le origini di questa persecuzione risalirebbero già ad alcuni mesi prima. Un uomo di 35 anni, originario di Paola, è stato definitivamente condannato ad un anno e 2 mesi per stalking ai danni di una ragazza della zona. Il colpevole si sarebbe infatti invaghito della giovane la quale però, non ricambiando l’interesse, ha deciso di declinare inviti ed avances. Un rifiuto che il 35enne non avrebbe mai accettato, cominciando quindi a sviluppare una certa ossessione per la ragazza fino asfociare in atteggiamenti minatori.

La vittima, temendo per la sua vita per i continui pedinamenti, ha esposto quindi denuncia per stalking, vivendo nella paura fino al momento dell’arresto dell’uomo il quale, spinto da manie di persecuzione, l’ha braccata una sera sotto casa. Oggi, finalmente, la condanna definitiva dal tribunale di Paola. La ragazza può ora tirare un sospiro di sollievo e ritornare alle sue vecchie abitudini, ad una routine che, per colpa dello stalker, aveva modificato completamente.