Progetto “Metropoli Strategiche”: incontro formativo a Messina

La Città Metropolitana di Messina e l’ANCI organizzano un incontro formativo su “Selezioni aggregate per la formazione di un elenco di idonei ai sensi dell’art 3 bis del d.l. 80/2021”, nell’ambito del progetto “Metropoli Strategiche”. L’attività, sostenuta dal Sindaco Metropolitano dott. Federico Basile e coordinate dalla Segretaria Generale avv. Rossana Carrubba, coinvolgeranno Sindaci, Segretari, dipendenti dei Comuni metropolitani e della Città Metropolitana di Messina.

L’incontro, che vedrà un’approfondita relazione della dott.ssa Paola Suriano, è in programma per giovedì 20 aprile 2023, (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30) presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni

La giornata è curata dall’Ufficio Processi Partecipativi delle Comunità locali, responsabile Pina Giarraffa, e dall’Ufficio Unico della Formazione, responsabile Maria Luisa Sodo Grasso.

Agenda

Ore 9.15 – registrazioni partecipanti

Ore 9.30 – inizio dei lavori

Programma:

– l’art 3 bis del D.L.80/2021

– La regolamentazione della gestione aggregata

– La convenzione

– I bandi

– Le esperienze in atto

Ore 16.30: fine lavori