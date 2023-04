Processione delle Barette: la viabilità di Venerdì Santo a Messina

StrettoWeb

In occasione della tradizionale processione delle “Barette”, che si svolgerà venerdì 7 aprile a Messina, sono state disposte limitazioni viarie lungo il percorso impegnato dal corteo. Dalle 8 alle 24, vigerà il divieto di sosta nell’area parcheggio dei bus compresa tra piazza Duomo e corso Cavour; su entrambi i lati di via XXIV Maggio, tra le vie Oratorio San Francesco e 10 metri a nord di via S. Agostino; Oratorio San Francesco; lato sud della via I Settembre, nel tratto compreso tra le vie C. Battisti e Garibaldi. Sarà inoltre vietato il transito nell’area destinata alla fermata degli autobus tra piazza Duomo e corso Cavour. Dalle 16, sempre di venerdì 7 aprile e sino al termine della processione, saranno istituiti i divieti di transito e le direzioni obbligatorie a destra di via Peculio Frumentario, all’intersezione con via San Giovanni Bosco; a sinistra sul corso Cavour all’intersezione con via San Camillo; a destra in via C. Battisti all’intersezione con via Maddalena; a destra in via Romagnosi all’intersezione con via San Cristoforo. Dalle 16 alle 24, sarà interdetto con transenne l’accesso alle vie San Domenico Savio, della Zecca e dei Verdi, all’intersezione con corso Cavour; via della Zecca, all’intersezione con via G. Venezian; viale San Martino lato monte, all’intersezione con via Santa Maria Alemanna; la strada adiacente il lato ovest di piazza Crisafulli a sud dell’intersezione con via S. Agostino; via delle Carceri, all’intersezione con via Rocca Guelfonia; S. Agostino, all’intersezione con piazza Basicò, e Consolato del Mare, all’intersezione con via Argentieri lato monte. Sempre venerdì 7 aprile, dalle 16 per il tempo necessario al passaggio del corteo della processione delle Barette, sarà anche vietato il transito nella carreggiata ovest di via Garibaldi, tra Largo San Giacomo e via I Settembre, e vigerà il doppio senso di circolazione nella carreggiata est di via Garibaldi tra largo S. Giacomo e via I Settembre.