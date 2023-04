Previsioni Meteo: lento e graduale ritorno alla normalità

StrettoWeb

Lento e graduale miglioramento della situazione meteorologica in Calabria e Sicilia dopo il freddo anomalo e il maltempo che ha pesantemente condizionato gli ultimi giorni, e anche le scorse ore. Le nubi stanno lasciando spazi a schiarite via via sempre più ampie, seppur in un contesto ancora instabile e soprattutto particolarmente freddo rispetto alla norma di metà Aprile. Nei prossimi giorni, però, la situazione si avvicinerà sempre più alla normalità con temperature in graduale aumento e schiarite via via sempre più ampie nel corso della settimana.

Finalmente, insomma, andiamo incontro ad un weekend tipicamente primaverile, a meno di nuovi clamorosi colpi di scena.