Il Premio Nobel per l’Economia a Reggio Calabria: Jean Tirole ospite dell’Università Mediterranea

Due giorni speciali, con un ospite speciale, a Reggio Calabria. La città dello Stretto, infatti, si prepara ad accogliere il Professore francese Jean Tirole, premio Nobel per l’Economia nel 2014 e insegnante negli Usa e a Tolosa, in Francia. Ad annunciarlo è l’Università Mediterranea, che sarà lieta di ospitarlo nei giorni 18 e 19 aprile per il conferimento del Dottorato Honoris Causa in Diritto ed Economia. La cerimonia si terrà in Aula Magna A. Quistelli.

La portata dell’ospite fa sì che sia una giornata storica per Reggio Calabria: è la prima volta che un Premio Nobel per l’Economia viene in città. E non bisogna dimenticare che Jean Tirole in Italia c’è stato solo quattro volte e questa sullo Stretto sarà la sua quinta. E’ andato, in passato, solo alla “Bocconi”, alla “Sapienza”, a Bergamo e a Torino. Quinta volta in Italia, dunque, e prima volta al Sud.