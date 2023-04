Pratticò (FdI): “le persone affette da autismo e le loro famiglie meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni”

StrettoWeb

“L’autismo, non è soltanto una patologia del sistema neurologico, ma è anche una condizione sociale, che spesso cambia in maniera inesorabile la vita sia di chi è affetto in prima persona da questa malattia, ma anche delle famiglie degli stessi, che in alcune circostanze, sono costretti a cambiare le loro relazioni sociali, anche a causa della poca conoscenza che c’è da parte dell’ opinione pubblica su questa sindrome. In occasione della giornata mondiale dell’autismo che si celebra oggi, vogliamo ribadire che i soggetti affetti da autismo, ma anche e soprattutto le famiglie degli stessi, devono avere maggiori sostegno da parte delle istituzioni competenti in materia. Un ‘ altra grande nota di merito, va giustamente data agli assistenti educativi, che con grandi difficoltà, svolgono questo ruolo fondamentale per cercare di migliorare l’ integrazione sociale dei soggetti autistici”. Lo afferma in una nota Antonino Pratticò, Responsabile Dipartimento Disabilità ed Equità sociale Fratelli d’Italia Reggio Calabria.