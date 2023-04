Il posto di blocco di Fuscaldo rilanciato da Occhiuto: “così le forze dell’ordine diventano super eroi per i nostri bambini”

StrettoWeb

“Il piccolo Edoardo fermato al posto di blocco a Fuscaldo. Una bella foto che ricorda tanto quella, poi diventata virale, scattata un po’ di tempo fa in Corso Mazzini a Cosenza. Le parole del papà: ‘Il bambino in foto è Edoardo. Trovo meravigliosa la sensibilità che questo poliziotto ha dimostrato nei confronti di un bambino, mettendo in scena un siparietto simpatico che racchiude la passione con la quale questi eroi svolgono la propria professione. Il tutto è avvenuto a Fuscaldo. Il mio vuole essere un messaggio di ringraziamento verso le forze dell’ordine perché mio figlio anche attraverso questo piccolo gesto riesce ad identificarli come dei super eroi’. Emilio”. E’ quanto si legge in un post pubblicato su facebook dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.