Porto di Gioia Tauro: sottoscritto accordo integrativo di secondo livello

Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, esprime “ampia soddisfazione in merito all’accordo integrativo di secondo livello sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali (CGIL – CISL – UIL – SUL – UGL) e il terminalista MedCenter Container Terminal. Si tratta di un passo importante che contribuirà ad arricchire, ulteriormente, il percorso di crescita e di sempre maggiore sviluppo dello scalo portuale calabrese, primo porto italiano di transhipment e tra i principali del Mediterraneo”.

“Per lo sviluppo del nostro porto, ho sempre auspicato – ha detto il presidente Agostinelli – che questi accordi fossero sottoscritti, perché contribuiscono ad assicurare benessere collettivo e, così, maggiore produttività. In particolare, esprimo il mio ampio apprezzamento per l’intesa raggiunta tra le Organizzazioni Sindacali e l’Azienda. Ora, mi auguro che i portuali esprimano la propria positiva volontà, affinché si possano sottoscrivere e confermare tutti gli elementi indicati nel testo dell’accordo sottoscritto dai rappresentati sindacali”.

“Del resto – ha aggiunto il presidente dell’ADSP dei Mari Tirreno meridionale e Ionio – si tratta di un accordo che ha una durata di due anni, per cui allo scadere di questo termine si potranno apportare ulteriori miglioramenti. Sono, altresì, convinto che l’attuale accordo servirà ad ottimizzare la produttività, accrescere la lotta all’assenteismo e favorire la turnazione dei lavoratori portuali, elemento, quest’ultimo, importante anche per assicurare maggiore sicurezza. Si tratta di aspetti assolutamente positivi – ha concluso Agostinelli – che giungono in un momento importante per il nostro porto, che sta vivendo una fase di spiccato aumento della produttività di tutti i nostri Terminalisti. Penso, quindi, che l’accordo appena raggiunto servirà, anche, a farci guardare al futuro con grande speranza verso nuovi e importanti traguardi, che serviranno a fare acquisire al porto di Gioia Tauro una maggiore rilevanza all’interno del contesto nazionale ed internazionale dei traffici portuali”.