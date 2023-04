Ponte sullo Stretto, stima clamorosa sui posti di lavoro: Salvini conferma

StrettoWeb

Il ponte sullo Stretto di Messina “è previsto dai corridoi europei strategici, anzi l’Unione europeo ce ne chiederebbe il completamente entro il 2030. Quindi non solo è compatibile ma richiesto dai piani della Commissione“. È quanto dichiarato da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, intervistato dalla stampa estera.

“Sarà l’opera più avveniristica e penso anche turisticamente più ammirata di inizio secolo. I posti di lavoro ipotizzati nel corso del quinquennio sono 100 mila“, e “costerà meno di un anno di reddito di cittadinanza“, ha aggiunto il vicepremier ricordando che per realizzarlo “sono arrivate in questi giorni manifestazioni di interesse da ogni parte del mondo, anche dalla Cina, ovviamente il nostro obiettivo è che una grande infrastruttura italiana venga portata avanti da aziende italiane. C’è già un consorzio, Eurolink, con un progetto di migliaia di pagine che al 90% sarà quello definitivo, quindi non vedo la possibilità di interventi da parte di altri“.

“Non esistono – infine – preoccupazioni legate a terremoti, maree o venti, visto che i piloni sono previsti su terra“, ha concluso.