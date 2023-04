Ponte sullo Stretto, sindaco di Villa San Giovanni: “comune sia in cda della società”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Villa San Giovanni sarà la città che ospiterà, dal fronte calabrese, il cantiere del ponte e i 400 metri di pilastro. La nostra, però, non vuole essere la città ‘sotto il ponte’: valutare che Villa San Giovanni e Messina siedano al cda della società che si occuperà del progetto, senza alcun onere. Lo Stretto per noi è vocazione“. E’ quanto dichiarato da Giuseppina Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni durante l’audizione nell’aula della Commissioni Trasporti della Camera davanti alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti. Questi organi stanno esaminando il disegno di legge di conversione del decreto n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.