“Il ponte sullo stretto di Messina dopo 60 anni di chiacchiere serve agli italiani, non a Salvini“. Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo questa mattina a Campi Bisenzio (Firenze), dove sta partecipando a un’iniziativa in vista delle prossime elezioni comunali.