Ponte sullo Stretto, Salvini: “è da secoli un sogno per milioni di italiani”

“Non ho paura di infiltrazioni. Abbiamo gli anticorpi e ci lavoreranno le migliori aziende italiane ed europee. Ormai mafia, camorra e ndrangheta non sono una fattispecie siciliana e calabrese, sono un cancro esteso“. Così il vicepremier Matteo Salvini in un appuntamento nella sede della Stampa Estera a Roma per presentare il Ponte sullo Stretto di Messina. “Saranno lavori di assoluto livello e indipendenza“, garantisce.

“Il Ponte sullo Stretto costerà meno di un anno di reddito di cittadinanza e, a differenza del reddito, sarà una cosa che rimane“. Continua Matteo Salvini alla stampa estera.

“In cinque mesi di governo abbiamo riattivato quello che è un sogno di milioni di italiani da secoli, sul Ponte ci sono citazioni storiche di secoli e secoli addietro“. E’ quanto afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini sottolineando che si propone di essere “la più grande opera pubblica nel continente europeo e la più grande opera pubblica green nel continente europeo da inizio secolo“.

“Quelli cui fui assegnata la gara europea sono quelli che molto probabilmente realizzeranno questo progetto“. Cosi’ il segretario leghista Matteo Salvini, parlando del Ponte sullo Stretto di Messina. “Mi piacerebbe che le aziende italiane fossero protagoniste” di quest’opera, ha aggiunto.

“Sono arrivate manifestazioni di interesse dall’estero, anche dalla Cina. Il nostro obiettivo e’ che una grande infrastruttura italiana sia portata avanti da italiani“, continua ancora Salvini.

“Si stanno investendo decine di miliardi di euro, sia in Sicilia che in Calabria per la rete stradale e ferroviaria. Perché non si è fatto in passato? Chiedetelo a chi c’era in passato“. Così il vicepremier Matteo Salvini.