Ponte sullo Stretto, Romano: “la sinistra vuole la Sicilia nel sottosviluppo”

“Quella che si vuole fermare con le pregiudiziali non è la realizzazione del Ponte sullo Stretto, ma la continuità territoriale tra Sicilia e resto del Paese. Queste pregiudiziali sono strumentali perché nascondono la volontà di una parte della sinistra di voler mantenere la Sicilia nel sottosviluppo e scollegata al resto d’Italia“. E’ quanto dichiarato dal deputato di Noi Moderati, Francesco Saverio Romano. Le dichiarazioni sono state rilasciate prima del voto sulle pregiudiziali, respinte, di M5S e AVS sul decreto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

“Com’è pensabile realizzare il corridoio Berlino-Palermo senza la continuità territoriale? E’ inimmaginabile che ancora oggi si discuta sull’urgenza della realizzazione del Ponte, abbiamo un ritardo di almeno 60 anni: chi ha presentato la pregiudiziale non vuole il collegamento tra la Sicilia e il resto d’Italia“, ha precisato Romano.

“Il precedente Governo di Centrodestra aveva fatto l’appalto, erano anche cominciati i lavori ma, con un provvedimento che ancora oggi ci fa considerare inaffidabili in tutto il mondo, si è cancellata la gara e quindi il progetto – ha sottolineato -. La decretazione d’urgenza serve a rimettere in piedi con il carattere della straordinarietà la società Stretto di Messina, strumento col quale realmente possiamo fare ciò che abbiamo promesso agli elettori. Perché la realizzazione del Ponte è nel nostro programma elettorale, votato dalla maggioranza degli italiani. Siamo al governo e manterremo le promesse fatte”.

“Il Ponte collegherà il nostro Paese col futuro, che lo vede centro del Mediterraneo; con la sua posizione la Sicilia può intercettare i flussi economici commerciali del Mediterraneo. E a chi dice che prima del Ponte si deve fare l’Alta Velocità rispondiamo che senza collegamento territoriale non si può fare nemmeno l’AV. Il Ponte ci consentirà finalmente di avere anche l’alta velocità in Sicilia, di avere finalmente strade percorribili, di collocare il mondo economico e non soltanto la società, non soltanto i pendolari, non soltanto i comuni cittadini col resto d’Europa“, ha concluso Romano.