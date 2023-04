Ponte sullo Stretto, Rixi: “sarà più alto di altri nel Mediterraneo”

StrettoWeb

“Le navi giramondo non avranno problemi a passare sotto il ponte sullo stretto di Messina. Negli Usa non si sono preoccupati di alzare i ponti seguendo il gigantismo navale, anzi hanno messo limitazioni e il ponte sarà comunque più alto rispetto ad altri che chiudono stretti nel Mediterraneo, quindi non vedo particolarmente appropriato il problema sollevato da alcuni armatori per l’opera“. E’ quanto dichiarato dal viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi. Ha parlato a margine dell’incontro a Genova su ‘Potenziamento in corso del trasporto ferroviario merci dei porti di Genova-Prà-Savona-Vado Ligure’.

“Poi, se riusciremo ad alzarlo sarà importante, ma non si tratta di uno stretto che chiude il Tirreno, è uno degli accessi, anzi il meno trafficato e sicuramente ha anche dei problemi di carattere ambientale, quindi non si può pensare che in quello stretto passi tutto il traffico del Tirreno“, ha precisato ancora il viceministro. Rixi ha sottolineato anche “l’azione simbolica” di un’opera “che nel 2012 l’Italia aveva rinunciato a fare“. “Oggi diciamo che siamo in grado di realizzarla – ha aggiunto – e questo vuol dire recuperare finalmente il gap con altri paesi che sono partiti dopo di noi ma hanno fatto opere altrettanto avveniristiche“.