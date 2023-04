StrettoWeb

“Mi auguro che Salvini si dia da fare per sbloccare le infrastrutture, io ad esempio sono molto favorevole al Ponte sullo Stretto, anche perché costa di più non farlo che farlo. Va bene fare il ponte, ma rimettiamo a posto le ferrovie in Sicilia”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, ospite di Quarta repubblica su Rete4.