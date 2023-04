Ponte sullo Stretto, M5S e Sinistra provano a bloccare l’iter ma la Camera li ferma: il 64% dei deputati vota per la grande opera

StrettoWeb

La sinistra ha provato di nuovo a bloccare la realizzazione del Ponte sullo Stretto questa mattina in parlamento, ma l’Aula della Camera ha respinto con 179 voti contrari e 101 favorevoli lo stop proposto da Movimento 5 Stelle e Avs (Alleanza Verdi-Sinistra). Il 64% dei deputati, quindi, ha votato per realizzare la grande opera bocciando le questioni pregiudiziali di costituzionalità contro l’esame del Dl sulla realizzazione della grande opera. Tra i voti contrari al tentativo di stop imposto dalla sinistra, e quindi favorevole alla realizzazione del Ponte, figurano anche quelli del Terzo polo (Az-Iv). Il provvedimento è in discussione nella commissione Ambiente e Lavori pubblici.