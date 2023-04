Ponte sullo Stretto, Giorgetti: “investitori stranieri? Ben vengano”

StrettoWeb

“Del ponte c’è aspettativa non solo in Sicilia“. Lo ha detto a Catania il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ha aggiunto: “E’ un progetto strategico su cui si investe molto anche della credibilità del Paese. Lo fanno da altre parti. E’ giusto che anche l’Italia lo faccia. E’ chiaro che ci vorrà tempo. Nel 2024 vedremo di cominciare a vedere i primi segni“. Alla domanda di un cronista su eventuali investimenti stranieri, Giorgetti ha risposto: “essendo qualcosa di cui parla non solo la Sicilia ma l’Italia, l’Europa e il mondo, è chiaro che c’è interesse anche di altri. E’ anche una soluzione di tipo ingegneristico, tecnico e tecnologico, quindi ben vegnano“.