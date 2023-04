Ponte sullo Stretto, Gallo: “polemiche tra opposte tifoserie non servono, concentrarsi sulle cose concrete da fare”

StrettoWeb

“Ho chiesto ed ottenuto dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati l’audizione del Sindaco di Messina. Se non ci fossimo stati noi di Sud chiama Nord nessuno ci avrebbe pensato, forse credendo che il Ponte sul territorio di Messina passerà in mezzo alla campagna o al vuoto. Il sindaco Federico Basile potrà così far presente il prossimo 17 aprile ciò che la nostra città si aspetta dalla realizzazione dell’opera, in termini di opere compensative sul nostro territorio e sui necessari chiarimenti su tempi e modalità dei lavori, ma anche ciò che è possibile evitare o ridurre al minimo, ovvero gli enormi disagi prodotti da un eterno cantiere aperto e fortemente impattante. Vedo che torna ad infiammarsi la secolare polemica tra favorevoli e contrari al Ponte. Noi ci sottraiamo dallo scontro tra le opposte tifoserie e cerchiamo invece di concentrare l’attenzione sulle cose concrete da fare.” Lo afferma, in una dichiarazione, l’on. Francesco Gallo , deputato di Sud chiama Nord alla Camera dei deputati.