Ponte sullo Stretto, Nucara (Federalbereghi): “opera utile per il turismo”

“La qualità dell’offerta turistica è fortemente influenzata dai trasporti. Tutto ciò che facilita gli spostamenti, avvicina le destinazioni, favorisce la propensione al viaggio e aiuta quindi il turismo. Ma è tutta l’economia è interessata. Il Ponte non è sufficiente da solo“. Lo ha dichiarato Alessandro Massimo Nucara, direttore generale di Federalberghi. Nucara ha parlato oggi davanti alla Commissione Ambiente della Camera e alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, in merito alle discussioni sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

“È indispensabile un salto di qualità che realizzi un miglioramento generale della rete di collegamenti ferroviari e stradali dei territori. Per questo apprezziamo il punto in cui, nella relazione del governo sul Ponte, si parla di un impegno al miglioramento generale della situazione dei trasporti nella regione Sicilia – precisa Nucara -. Un’infrastruttura di questo tipo potrebbe anche diventare a sua volta un’attrazione turistica, rafforzando le destinazioni, come il Ponte di Brooklyn“.