Ponte sullo Stretto: i cavernicoli si riuniscono a Villa San Giovanni

Ci riprovano a far credere che il Ponte sullo Stretto non si possa e non si debba fare. O che ci sia comunque qualcosa di più importante da fare prima, come se non fosse tutto connesso. E ne sono così tanto convinti che sprecano anche tempo in un convegno sul tema, i nostri ormai cari cavernicoli. L’incontro/dibattito si terrà lunedì 17 alle 18:00 a Villa San Giovanni. Il titolo è emblematico: “ALTRO CHE PONTE! un “SI” alla tutela e allo sviluppo concreto dello Stretto“.

“Ne discutono insieme ai cittadini, ai militanti di centrosinistra, ai movimenti e alle forze sociali della Città di Villa SG“, come si legge in una nota, i seguenti relatori: Jasmine Cristallo, componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico; Antonio Morabito, Segretario Metropolitano del Partito Democratico; Gerardo Pontecorvo, Segretario Metropolitano di Europa Verde; Saverio Pazzano, portavoce del movimento La Strada.

Interverrà ai lavori Giusy Caminiti, Sindaco della Città di Villa San Giovanni. Coordinerà l’incontro Enzo Musolino, segretario cittadino del Partito Democratico villese.

“Il confronto – si legge ancora nella nota – è aperto a tutti i contributi ideali e programmatici che abbiano lo “Stretto” e il destino delle sue Comunità al centro delle iniziative proposte; con un’unica pregiudiziale politico-metodologica: la Nonviolenza“.

L’incontro si terrà presso il circolo del PD, sulla via Nazionale, accanto alla Casa Comunale di Villa SG.

Insomma, se volete trascorrere un lunedì pomeriggio all’insegna delle chiacchiere inutili, vi consigliamo di partecipare.