Ponte sullo Stretto, Barelli: “importante e necessario, Berlusconi lo intuì per primo”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera importante e necessaria per lo sviluppo del nostro meraviglioso Sud d’Italia, creerà le condizioni di poter migliorare tutte le altre infrastrutture legate alla mobilità, darà impulso e sviluppo socio-economico a quella parte dell’Italia che, nel passato, non è stata sostenuta adeguatamente. L’Alta Velocità, infatti, arriva zoppicando fino a Reggio Calabria, perché dopo la parte finale non è adeguatamente attrezzata dal punto di vista delle infrastrutture, come invece accade da Salerno verso il Nord. Il presidente Berlusconi e Forza Italia sin dall’inizio, ovvero qualche decennio fa, sostenevano la necessità di quest’opera, ora tutte le forze politiche sono d’accordo, me lo auguro davvero”. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, in onda a Coffee Break.