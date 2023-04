Ponte sullo Stretto, Vinci: “costa meno di un anno di Reddito di Cittadinanza”

StrettoWeb

“Sulla questione del Ponte sullo Stretto di Messina assistiamo a una netta contrapposizione tra chi ha voglia di realizzare un’opera di interesse nazionale, anzi sovranazionale e chi, invece, si oppone al progetto sollevando questioni di pregiudizialità per contrasto alla Costituzione che con la Costituzione non hanno nulla a che vedere“. E’ quanto ha affermato in Aula alla Camera il deputato Gianluca Vinci (Fdi) nel corso della discussione sulla conversione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

“Le opposizioni dicono che costerà troppo e non interessa agli italiani. In realtà il costo stimato ad oggi è di circa 10 miliardi di euro, meno di un solo anno di reddito di cittadinanza, e la sua realizzazione gioverà non solo alle città che si affacciano sulle due sponde dello Stretto ma al Paese intero”, conclude Vinci.