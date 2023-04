Ponte sullo Stretto, l’Ugl: “da sempre favorevoli all’opera”

StrettoWeb

“Sembra la volta buona – e questo è l’auspicio che facciamo come organizzazione sindacale da sempre favorevoli all’opera – affinché il ponte sullo Stretto possa essere realizzato. L’importanza strategica del ponte è chiara: in un mondo globalizzato è importante avere questa grande possibilità, non solo sul piano strategico, economico e sociale”. E’ quanto ha affermato Giovanni Condorelli, segretario confederale Ugl, in audizione Commissione Ambiente della Camera e alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, in merito alle discussioni sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

“Ci sono tutte le condizioni per poter realizzare finalmente un’opera di cui si parla da tanto tempo, che aspettiamo da secoli come vero rilancio del Mezzogiorno. Sarebbe una grande meraviglia che il mondo attenzionerebbe dal punto di vista turistico. Il ponte sarebbe un “segno di un’attenzione per il Mezzogiorno e volano per l’intero Paese”, conclude.