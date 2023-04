Ponte sullo Stretto, Sudano: “opera indispensabile”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Nessun dubbio sulla necessità della realizzazione del Ponte di Messina”. E’ quanto scrive in una nota il deputato siciliana della Lega Valeria Sudano, commentando le audizioni sul provvedimento, in corso nelle commissioni Lavori pubblici e Trasporti della Camera dei deputati.

“Anche Anci Sicilia ha sottolineato le opportunità di sviluppo, per tutto il Sud, rappresentate dalla realizzazione dell’infrastruttura, accompagnandola con investimenti, che già il ministro Salvini sta concretizzando, e una migliore gestione degli appalti, con iter veloci, che il nuovo Codice renderà possibile. È l’Italia del sì, che in tanti anni non abbiamo visto con i governi precedenti”, conclude Sudano.