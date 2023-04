Ponte sullo Stretto, Salvini: “dopo anni di chiacchiere è un diritto”

StrettoWeb

“Dopo 60 anni di chiacchiere la realizzazione del collegamento tra Palermo, Roma e Berlino penso sia un diritto”. E’ quanto ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini intervenendo al Forum di Confcommercio parlando del Ponte sullo Stretto.

“C’è una bellissima riunione ancora in corso al Mit. Noi stiamo spendendo bene 11 miliardi di euro per aumentare la velocità ferroviaria tra Palermo, Catania e Messina. Altri 11 miliardi di euro per aumentare la velocità ferroviaria tra Salerno e Reggio Calabria. Se poi però in mezzo devo fermare treni che arrivano velocissimi, non ha senso”, ha spiegato Salvini.