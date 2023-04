Ponte sullo Stretto, la riflessione del Prof. Calvi e quel richiamo a Scilla e Cariddi

StrettoWeb

“Mi sono domandato quale sia il problema più serio per la realizzazione del Ponte, la risposta è nota ed è facile: la lunghezza della campata di 3.300 metri, più di una volta e mezza la campata più lunga, quella del Ponte dei Dardanelli. Una crescita mai vista e che potrebbe far sorgere problemi finora non noti. Non ritengo però ci siano da considerare criticità per quanto riguarda il problema sismico. Stesso discorso sul vento”. Così Michele Calvi, professore ordinario di Tecnica delle costruzioni presso lo Iuss (Istituto universitario di studi superiori di Pavia), nell’audizione alla Camera sul Ponte sullo Stretto.

“Un aspetto che non ho visto molto trattato è quello della costruzione. Nel progetto esecutivo – continua Calvi – vengono ipotizzati 4 cavi portanti di 5 km e 300 metri, con un diametro di 1 metro e 26, ognuno fatto da 44 mila fili. La costruzione di un Ponte come questo prevede che si tirino i fili da una parte all’altra progressivamente, cioè percorrere circa 940 mila km. Credo sia importante discutere su come verrebbero tirati questo fili, a che velocità, impiegando quanto tempo e con quante interruzioni. Per molti anni il Ponte sospeso più lungo al mondo è stato l’Akashi, in Giappone. Era in costruzione durante il terremoto del 1985 e non ha avuto problemi anche con uno spostamento di circa 1 metro e 20 durante il sisma”.

“Ritengo che il Ponte si possa realizzare mantenendo il progetto già approvato, così riducendo i problemi di tempi e oneri aggiuntivi, ma credo che il progetto definitivo vada migliorato. Ritengo sia essenziale la formazione di un team di esperti internazionali che ragionino indipendenti”, aggiunge.

“Chiudo con una nota di colore: Erodoto racconta come Serse, tremendamente indignato per la tempesta che aveva distrutto il primo ponte costruito sui Dardanelli per attaccare i greci, ordinò che l’Ellesponto venisse percosso con 300 colpi di sferza. La competenza e il luogo della presenza d’ufficio può impedire di arrivare all’ordine di fustigare Scilla e Cariddi“, conclude.