Ponte sullo Stretto, Pepe (FareAmbiente): “creerà lavoro e farà diminuire l’inquinamento delle acque”

“Il Ponte sullo Stretto fortemente voluto da Matteo Salvini velocizzerà gli spostamenti, con una capacità di 6000 veicoli l’ora e 200 treni al giorno, dimezzerà il tempo di percorrenza da Roma a Palermo, oggi stimato a circa 12 ore, creerà lavoro per migliaia di persone e anche sul fronte ambientale farà risparmiare oltre 140mila tonnellate di CO2 l’anno e diminuirà l’inquinamento delle acque. E c’è ancora chi ha il coraggio di mettere in discussione l’opera”. E’ quanto scrive in una nota Vincenzo Pepe, Presidente del movimento ecologista FareAmbiente.

“Ricordiamo che tutte le valutazioni devono sempre essere fatte sul lungo periodo. Bloccare lo sviluppo del Paese è masochista e folle. E continuare con questa linea ideologica farà male solamente ai territori e a chi li abita”, conclude Pepe.