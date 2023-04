Ponte sullo Stretto, Pagani: “opera fondamentale per l’integrazione del Sud con l’Europa”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Stiamo parlando di un intervento che ci accompagna da molto tempo. È sicuramente un intervento prioritario per l’integrazione della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno con l’Italia e l’Europa. Le carenze infrastrutturali del Sud impattano su tutto il comparto economico”. Lo ha affermato Mario Pagani, Responsabile Dipartimento Politiche Industriale di CNA, CNA Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa, intervenendo oggi, davanti alla Commissione Ambiente della Camera e alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, in merito alle discussioni sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

“Per questo riteniamo che questo progetto debba essere inquadrato in un ambito complessivo di intervento, come trascinatore dell’intero contesto infrastrutturale – ferroviario e autostradale – del territorio. Le grandi opere di solito riescono ad essere trainanti per la riqualificazione delle aree in cui vengono realizzate, quindi, questa deve essere la vera sfida da vincere”, conclude.