Ponte sullo Stretto, Minasi: “Bonelli pensi ai traffici di Soumahoro”

“Bonelli insiste sul fatto che non esiste un progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Non solo, accusa il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini di raccontare barzellette agli italiani e tira in ballo presunti illeciti collegati al nuovo Codice appalti. Ridicolo”. Così la senatrice della Lega, Tilde Minasi, capogruppo in commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni e innovazione tecnologica.

“Forse Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, non vede il Ponte come non vedeva i traffici legati alla cooperativa della famiglia di Soumahoro, suo braccio destro? Abbia la decenza di non parlare di malaffare, per rispetto degli italiani”, conclude Minasi.