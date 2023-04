Ponte sullo Stretto, Loizzo: “l’opera è un acceleratore dello sviluppo infrastrutturale della Calabria”

StrettoWeb

“Questa mattina Anci Calabria, in audizione alla Camera per l’esame del disegno di legge sul Ponte sullo Stretto, ha riconosciuto l’importanza dell’opera e ha aperto a un incontro per affrontare il tema mobilità. E’ evidente come l’opera sia un acceleratore dello sviluppo infrastrutturale della nostra regione”. E’ quanto afferma in una nota la parlamentare calabrese della Lega, Simona Loizzo.

“Il Ponte sullo Stretto è indispensabile per la realizzazione di altre opere che i nostri cittadini attendono per un miglioramento generale della mobilità interna. E’ chiaro che se lanci un’infrastruttura, le altre seguono di conseguenza. La strada tracciata dal nostro ministro Matteo Salvini è quella giusta. La Lega andrà avanti. Il Ponte si farà”, conclude Loizzo.