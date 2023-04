Ponte sullo Stretto, Germanà contro Bonelli: “basta con le falsità”

StrettoWeb

“Capisco che alla sinistra dia fastidio che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini abbia recuperato in pochi mesi il nulla cosmico della loro gestione decennale, ma basta con le menzogne. Il nuovo codice appalti garantirà cantieri più veloci, più lavoro e più servizi”. Così in una nota il senatore Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama e segretario in commissione Lavori pubblici, Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Comunicazioni e Innovazione tecnologica.

“Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto, la sua inconfutabile verità tecnica è stata più volte espressa da esperti. Quindi, basta con le strumentalizzazioni politiche e le falsità: la vera barzelletta – che purtroppo è realtà – caro Bonelli, è il caso che riguarda la famiglia del tuo candidato di punta alle politiche Soumahoro”, conclude Germanà.