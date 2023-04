Ponte sullo Stretto, Germanà: “Bonelli ossessionato, parla senza conoscere il problema dell’insularità”

StrettoWeb

“Una vera e propria ossessione quella di Bonelli nei confronti di Salvini e del Ponte sullo Stretto di Messina. Oggi il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo aver detto la qualunque su tutto, tira in ballo lo spreco d’acqua che il Ponte causerebbe a danno delle famiglie”, è quanto afferma Nino Germanà, deputato della Lega. “Bonelli non conosce il problema dell’insularità che costa ai siciliani 6 miliardi di euro l’anno che sono costituiti dai costi dei voli aerei, dei traghetti, delle merci e del tempo perso per viaggiare e raggiungere il continente”, rimarca Germanà.

“Il collega Bonelli si leggesse il rapporto della Regione Sicilia e dell’Istituto Tagliacarne che quantifica i costi persi in 6,4 miliari; per ogni anno perso dal primo progetto del Ponte che risale a circa 12 anni fa avremmo già risparmiato 70 miliardi, ovvero 3000 euro annui a nucleo familiare”, conclude Germanà.