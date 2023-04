Ponte sullo Stretto, Germanà contro Bonelli: “altro che esposto contro Salvini, pensi al suo ex pupillo Soumahoro”

StrettoWeb

“Adesso che il Mit guidato da Matteo Salvini ha rilanciato il progetto per realizzare la più importante opera green che oltre 10 anni fa era stata accantonata dalla sinistra per poi essere archiviata in un cassetto, ecco che si palesa il grande nemico del Ponte alimentando fake news”, è quanto afferma Nino Germanà, deputato messinese della Lega.

“Siamo al ridicolo, il deputato Bonelli minaccia di fare un esposto contro Salvini. Invece di intasare gli uffici con esposti ridicoli, perché non aiuta la magistratura a far luce sul caso della coop della famiglia del suo ex pupillo Soumahoro?“, conclude Germanà.