Ponte sullo Stretto, Violo (Ordine Geologi): “pronti a collaborare”

“Siamo pronti a fare la nostra parte per aggiornare il progetto già esistente del Ponte sullo Stretto sui modelli geologici e morfologici dell’area che ha caratteristiche di particolare complessità, per il sistema di faglie sommerse presenti nella zona“. E’ quanto afferma Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale Geologi oggi, davanti alla Commissione Ambiente della Camera e alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, in merito alle discussioni sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

“Abbiamo attivato una serie di commissioni interne che stanno ascoltando esperti ed accademici che hanno studiato l’area per fornire un contesto geologico completo dell’area. Stiamo programmando anche un Convegno a maggio dove approfondiremo i temi legati alla realizzazione dell’opera”, conclude.