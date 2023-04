Ponte sullo Stretto, Gallo: “il Parlamento sostenga le proposte del sindaco di Messina”

StrettoWeb

“E’ un controsenso escludere l’amministrazione comunale della città di Messina dalla governance del Ponte sulle Stretto. Bene ha fatto il Sindaco Federico Basile a porre il tema alle Commissioni congiunte Trasporti e Ambiente della Camera dei Deputati. Messina e le comunità coinvolte nell’opera devono essere ascoltate e l’impatto sulla vita della città prodotto dal cantiere preso in seria considerazione. Penso che il Parlamento debba far proprie le proposte del sindaco”. Lo afferma, in una dichiarazione, l’on. Francesco Gallo deputato di Sud chiama Nord.

“Bene ha fatto il Sindaco a precisare che, se il Ponte si vuole fare, ci aspettiamo che sia un’opera utile anche per la città e non realizzata passandoci sopra in tutti i sensi. A cominciare dalla società Stretto di Messina”, ha proseguito l’On. Gallo. “Come ha giustamente sottolineato il Sindaco Basile – conclude il parlamentare di SCN- esiste una differenza sostanziale tra l’Alta Velocità e l’Alta Capacità. Non serve un’infrastruttura di quella mole solo per risparmiare un’ora, ma serve uno sviluppo delle reti che abbia una visione di sistema”.