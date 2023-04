Ponte sullo Stretto, Falzea: “è indispensabile, ecco i motivi”

StrettoWeb

Pino Falzea, presidente dell’Ordine degli architetti di Messina, sostiene con forza la realizzazione del Ponte sullo Stretto. “Stravolge Capo Peloro? No, passa ad una distanza di oltre 1km e 600 metri da Capo Peloro”, spiega Falzea. “Serve? Per attirare verso l’Italia il commercio mondiale del Mediterraneo e riportare l’Italia al centro degli scambi Est-Ovest e Nord-Sud del Mondo, è indispensabile. Messina porta della Sicilia? Beh, Sicilia porta del Mediterraneo! Come dice un amico consigliere Comunale di Messina, così, con animo sereno”, rimarca Falzea